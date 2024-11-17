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Норвегія з хеттриком Голанда розгромила Казахстан: огляд матчу

Микола Дендак — 17 листопада 2024, 21:50
Норвегія з хеттриком Голанда розгромила Казахстан: огляд матчу

Збірна Норвегії з футболу декласувала Казахстан в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА в Дивізіоні В.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0. На рахунку зіркового нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда хеттрик у цьому матчі.

Огляд матчу

Ліга націй-2024/25
6 тур, 17 листопада
Дивізіон В, група 3

Норвегія – Казахстан 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Голанд 23, 2:0 – Голанд 37, 3:0 – Серлот 41, 4:0 – Голанд 71, 5:0 – Нуса 76.

Нагадаємо, в іншому матчі цієї групи Австрія вдома не змогла втримати перемогу над Словенією та посіла друге місце в турнірній таблиці. У боротьбі за перше місце австрійців випередила саме Норвегія.

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