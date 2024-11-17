Норвегія вирвала перше місце в Австрії, Казахстан з 1 очком вилетів у Лігу С

Сьогодні, 17 листопада, були зіграні останні матчі у Групі 3 другого за силою дивізіону Ліги націй-2024/25.

Австрія вдома не змогла втримати перемогу над Словенією та посіла друге місце в турнірній таблиці. Це означає, що команда не змогла напряму вийти в елітний дивізіон Ліги націй.

У боротьбі за перше місце австрійців випередила Норвегія з Ерлінгом Голандом, яка після розгромної перемоги над Казахстаном набрала 13 очок.

На останньому місці із запасом опинився Казахстан, в якого лише 1 очко за 6 турів. А третю сходинку посіла Словенія, набравши 8 балів.

Турнірна таблиця групи В3 Ліги націй

Норвегія – 13 очок (+8 різниця забитих/пропущених); Австрія – 11 (+9); Словенія – 8 (-2); Казахстан – 1 (-15).

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, Вірменія на виїзді обіграла Латвію та виборола собі 2 сходинку в дивізіоні С, а Північна Македонія після перемоги над Фарерськими островами піднялася в лігу В.