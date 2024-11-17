Хеттрик Голанда вивів Норвегію в Дивізіон А, Англія розбила Ірландію: результати матчів Ліги націй

У неділю, 17 листопада, стартував останній, шостий тур групового етапу Ліги націй-2024/25.

Першими на поля вийшли представники Дивізіону С, групи 4: Вірменія на виїзді перемогла Латвію, а Північна Македонія мінімально обіграла Фарерські острови.

У Групі В3 Австрія не змогла переграти Словенію, через що вона втратила перше місце. Туди застрибнула Норвегія, якій хеттрик Ерлінга Голанда приніс розгромну перемогу над Казахстаном.

Паралельно з ними Англія пройшлася по Ірландії, а Греція впоралася з Фінляндією. Англійці та греки набрали однакову кількість очок (по 15), але представник Туманного Альбіону за рахунок кращих результатів в очних зустрічах зайняв перше місце квартету.

Ліга націй-2024/25

6 тур, 17 листопада

Дивізіон С, група 4

Латвія – Вірменія 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Сперцян 48, 1:1 – Улдрікіс 70, 1:2 – Міранян 74.

Північна Македонія – Фарерські острови 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Міовскі 62.

Дивізіон В, група 3

Австрія – Словенія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Шмід 27, 1:1 – Черін 81.

Норвегія – Казахстан 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Голанд 23, 2:0 – Голанд 37, 3:0 – Серлот 41, 4:0 – Голанд 71, 5:0 – Нуса 76.

Дивізіон В, група 2

Англія – Ірландія 5:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Кейн, 53 (пенальті), 2:0 – Гордон 56, 3:0 – Галлагер 58, 4:0 – Боуен 76, 5:0 – Гарвуд-Белліс 79.

Вилучення: Скейлс 51 (Ірландія, друга жовта картка).

Фінляндія – Греція 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Бакасетас 52, 0:2 – Цоліс 56.

Дивізіон А, група 2

21:45 Ізраїль – Бельгія

21:45 Італія – Франція

Нагадаємо, що збірна України проведе свій матч шостого туру групового етапу Ліги націй у вівторок, 19 листопада.

Останнім суперником команди Сергія Реброва на цьому етапі стане збірна Албанії. Стартовий свисток зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

У нас на сайті можна дізнатися, де дивитися гру України з Албанією, від якого залежатиме доля української команди у цьому турнірі.