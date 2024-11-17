Вірменія в останньому турі виборола друге місце у Групі 4 Ліги С

Сьогодні, 17 листопада, були зіграні останні матчі у Групі 4 третього за силою дивізіону Ліги націй-2024/25.

Вірменія на виїзді обіграла Латвію, а Фарерські острови мінімально поступилися Північній Македонії.

Ліга націй-2024/25

6 тур, 17 листопада

Ліга С, Група 4

Латвія – Вірменія 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Сперцян 48, 1:1 – Улдрікіс 70, 1:2 – Міранян 74

Північна Македонія – Фарерські острови 1:0 (0:0)

Гол: Міовскі 62

Ці результати дозволили вірменам випередити фарерців на одне очко у боротьбі за друге місце, яке дає право зіграти у плейоф за право підвищення у класі.

Північна Мапкедонія, своєю чергою, виграла групу та гарантувала собі місце в Лізі B, а Латвія стала останньою та вилетіла в Лігу D.

Зазначимо, що в перших чотирьох турах турніру збірну Вірменії очолював український тренер Олександр Петраков Під його керівництвом команда розгромила Латвію (4:1), після чого двічі поступилася Північній Македонії та зіграла внічию з Фарерами. У жовтні досвідчений фахівець був звільнений з посади.