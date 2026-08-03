Українська бригада суддів працюватиме на матчі Ліги конференцій

Українські судді призначені на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2026/27 між швейцарським Лугано та Рунавіком із Фарерських островів.

Про це інформує сайт УЄФА.

Головним арбітром протистояння стане 35-річний Віктор Копієвський, який вперше розсудить гру цих обох команд.

У поточному сезоні він вже судив поєдинок кваліфікації Ліги Європи Ференцварош – Твенте, у якому показав 4 жовті картки, одне вилучення та поставив пенальті у ворота нідерландського клубу.

Також працював на поєдинку між Литвою та Північною Ірландією у межах кваліфікації юнацького чемпіонату Європи U-19.

Йому на бокових лініях допомагатимуть Семен Шлончак та Віктор Нижник. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Дмитро Кубряк.

За систему ВАР відповідатиме Денис Шурман. Його асистентом буде Олександр Шандор.

Зустріч запланована на 6 серпня та розпочнеться о 21:30 (за київським часом).