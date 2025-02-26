Сачко поступився першому сіяному на старті челенджера в Лугано

Український тенісист Віталій Сачко (388) поступився першому сіяному Рафаелю Колліньйону (98, Бельгія) у стартовому колі турніру серії ATP Challenger Tour 75 у швейцарському Лугано.

Матч тривав 1 годину 45 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 7:5 на користь бельгійця.

У стартовій партії Сачко зробив брейк на першій же подачі суперника, але потім, ведучи 4:2, програв поспіль чотири гейми.

Другий сет проходив у рівній боротьбі, однак за рахунку 5:6 українець віддав свою подачу й не зміг перевести гру на тай-брейк.

Сачко за матч 2 рази подав навиліт, припустився 2 подвійних помилок та зробив 1 брейк. На рахунку суперника 3 ейси, 5 помилок на подачі та 3 брейки.

4° Città di Lugano – ATP Challenger Tour 75

Лугано, Швейцарія, хард (зал)

Призовий фонд: €91,250

Перше коло, 26 лютого

Рафаель Колліньйон (Бельгія) – Віталій Сачко (Україна) 6:4, 7:5

Це була перша зустріч тенісистів. У наступному колі змагань Колліньйон зустрінеться з Віктором Дурасовичем (238, Норвегія).

Нагадаємо, у фіналі кваліфікації на турнірі в Лугано Сачко переміг Тома Паріса (456, Франція) з рахунком 6:1, 6:3.