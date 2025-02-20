Гвардіола: Треба просто зміритися, що Реал був кращим та заслужив перемогти

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував поразку своєї команди від Реала (1:3) у матчі-відповіді плейоф Ліги чемпіонів.

Слова 54-річного іспанця наводить ESPN.

Гвардіола вперше у своїй тренерській кар'єрі не зміг вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Це стало результатом програшу двоматчевого протистояння з "бланкос".

Після поєдинку фахівець визнав, що цього разу його команда не була найсильнішою в дуелі з королівським клубом.

"Ми не могли добре захищатися від рухів Мбаппе. Перемогла найкраща команда, вони на це заслуговують. Ми завжди проходили груповий етап, доходили до фіналу, півфіналу, але в цьому сезоні у всіх змаганнях ми не граємо добре. У мене таке відчуття, що ми були кращими за Реал у попередніх трьох сезонах, але цього разу вони були кращими. Вони це заслужили. Що ми повинні зробити, так це прийняти це і рухатися вперед. У нас є 13 ігор в АПЛ, щоб спробувати бути тут наступного сезону. Ніщо не вічне. Ми були неймовірні, і ми повинні старатися. Ми не можемо виграти чемпіонат. Ми повинні бути в першій четвірці або п'ятірці, щоб спробувати знову опинитися в Лізі чемпіонів", – заявив Гвардіола.

Починаючи з 2020 року, Манчестер Сіті та Реал чотири рази зустрічалися в плейоф головного єврокубку.

Тепер обидва колективи мають по два виграних двоматчевих протистояння. Іспанець зізнався, що ця поразка не така болюча, як попередня.

"Це нормально – прийняти реальність, що вони були кращими. У попередні сезони, коли ми грали чудово, це було болючіше, ніж сьогодні. Я завжди вимагаю від своїх команд, щоб завжди перемагала та команда, яка заслуговує на перемогу, але у футболі так не буває. Це реальність, тому ми повинні думати про хороші речі, які ми зробили. У нас є час подумати про майбутнє команди. Зараз це легко сказати, але не в цьому справа. Програш 2:3 вдома було важко проковтнути, але навіть при хорошому результаті я знаю, наскільки Реал хороший. З часом команда і клуб приймуть те, що є".

Цікаво, що перед стартом матчу у Мадриді Жузеп Гвардіола говорив про своє звільнення з посади головного тренера Манчестер Сіті.

Раніше легенда Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд висловив здивування, бо він ніколи не бачив, щоб "містяни" під керівництвом Гвардіоли переставали боротися ще під час гри.