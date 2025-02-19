Гвардіола оцінив можливість свого звільнення за підсумками матчу з Реалом

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив можливість свого звільнення за підсумками двоматчевого протистояння з Реалом в Лізі чемпіонів.

Слова фахівця наводить AS.

"Я не можу це підтвердити, бо нам багато чого ще треба втілити. Звичайно, якщо ми не пройдемо далі, то це може бути мій останній матч на чолі команди. Це не мені вирішувати", – розповів Гвардіола.

Зазначимо, що сезон-2024/25 є найгіршим для іспанця у стані "містян". За підсумками 25 турів команда знаходиться на четвертому місці в АПЛ, маючи у своєму активі 44 очки.

Окрім того, Сіті ледве пробились у попередній етап плейоф Ліги чемпіонів, посівши 22 місце.

Матч-відповідь плейоф Ліги чемпіонів між Реалом та Манчестер Сіті відбудеться сьогодні в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу". Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Раніше Гвардіола спростував свою ж заяву про шанси, які його клуб має у поєдинку з "вершковими".