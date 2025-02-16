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Гвардіола влітку вирішив влаштувати чистку в Манчестер Сіті: під руку потрапили навіть зірки

Олексій Мурзак — 16 лютого 2025, 21:23
Гвардіола влітку вирішив влаштувати чистку в Манчестер Сіті: під руку потрапили навіть зірки
Жузеп Гвардіола
ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті влітку виставить на продаж мінімум трьох гравців основного складу.

Про це повідомляє EL Nacional.

За інформацією джерела, наставник "містян" Жузеп Гвардіола запланував масштабну перебудову і вважає, що продажі Кевіна де Брюйне, Бернарду Сілви та Ілкая Гюндогана посприяють прискоренню цього процесу.

Також під питанням майбутнє Філа Фодена, яким цікавляться мадридський Реал і Баварія. За нього готові віддати 150 млн євро, що може змусити англійський клуб попрощатися з футболістом.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував травму Ерлінга Голанда, яку форвард отримав в поєдинку з Ньюкаслом в межах 25 туру АПЛ.

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