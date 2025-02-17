Реал Мадрид – Манчестер Сіті: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Реал Мадрид, за який виступає український воротар Андрій Лунін, зустрінеться з Манчестер Сіті у матчі-відповіді попереднього раунду плейоф Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч відбудеться у середу, 19 лютого, на арені "Сантьяго Бернабеу" у столиці Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

У першій зустрічі "вершкові" здобули мінімальну перемогу з рахунком 3:2. Переможний гол на останніх хвилинах забив Джуд Беллінгем.

Напередодні Реал втратив очки в матчі з Осасуною, а герой поєдинку на "Етіхад Стедіум" отримав червону картку.

Підопічні Жузепа Гвардіола своєю чергою розгромили Ньюкасл з рахунком 4:0. Хет-триком відзначився новачок "містян" Омар Мармуш.