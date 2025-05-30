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Моурінью зізнався, що не хотів, аби Інтер виграв требл у сезоні-2024/25

Микола Дендак — 30 травня 2025, 21:25
Моурінью зізнався, що не хотів, аби Інтер виграв требл у сезоні-2024/25
Жозе Моурінью
Getty Images

Колишній наставник Інтера, а нині головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью зізнався, що не хотів, аби міланський клуб виграв требл у сезоні-2024/25.

Його слова передає Sky Sports.

"Я скажу дещо неприємне, але відверто. Я переймався, що Інтер міг виграти требл, адже требл є моїм досягненням. Однак тепер, коли вони не змогли виграти чемпіонат і Кубок Італії, я б хотів побачити, як вони перемагають у Лізі чемпіонів. Але Луїс Енріке виконує дивовижну роботу в ПСЖ, тож, якщо виграє його команда, я також буду радий за нього", – сказав наставник.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером відбудеться завтра, 31 травня, в Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена". Нагадаємо, на нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.

Раніше стало відомо, що суперкомп'ютер спрогнозував шанси команд у фінальному протистоянні Франції та Італії.

Також експерти GGBET дають такий футбольний прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ – 2,17, нічия – 3.51, успіх Інтера – 3,51. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

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Інтер ПСЖ Жозе Моурінью Ліга чемпіонів-2024/25

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