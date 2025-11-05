Пробіг 75 метрів за 12 секунд: захисник Тоттенгема забив шалений сольний гол у Лізі чемпіонів

Захисник Тоттенгема Міккі ван де Вен опинився у центрі уваги завдяки тому, що забив один із найбожевільніших голів сезону, пройшовши з м’ячем понад 75 метрів за 12 секунд від власного штрафного майданчика до воріт суперника!

Під час поєдинку проти Копенгагена нідерландець розпочав атаку біля власних воріт після відбору м’яча партнером, а далі все зробив сам.

Ван де Вен пронісся крізь середину поля з блискавичною швидкістю, залишивши позаду щонайменше чотирьох суперників, перш ніж ідеально поклав м’яч у дальній кут воріт.

Цей неймовірний забіг завершився холоднокровним фінішем, і став уже шостим голом захисника у сезоні!

If you haven't seen Micky van de Ven's solo goal yet watch this! 😱



...and if you have seen Micky van de Ven's solo goal watch it again! 🤯#UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/rvDUBeYZwG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2025

Зазначимо, зі старту другого тайму Тоттенгем грав у меншості проти Копенгагена, а ван де Вен зробив свій шалений забіг на 64-й хвилині, довівши рахунок до розгромного. Сам матч завершився легкою звитягою "шпор" – 4:0.

Раніше повідомлялося, що гравець лондонського клубу зазнав струсу мозку після влучання м'яча у голову під час дербі з Челсі.