Гравець Тоттенгема зазнав струсу мозку після влучання м'яча в голову у матчі з Челсі: його замінили на 5-й хвилині

Центральний матч 10 туру англійської Прем'єр-ліги між Тоттенгемом та Челсі завершився для хавбека "шпор" Лукаса Бергвалля вже на п'ятій хвилині.

Це сталося через пряме влучання м'яча у голову шведу, що могло спровокувати струс мозгу. Так, Енцо Фернандес намагався перевести м'яч на інший фланг і з близької відстані влучив півзахиснику в голову, відправивши того в "нокдаун".

Той якийсь час протримався на ногах, але потім упав на газон. Суддя в таких випадках повинен відразу зупинити гру, проте Джарред Джіллетт не звернув увагу на епізод: підніс свисток до рота лише коли побачив інший фол.

До Бергвалля одразу вибігла медична бригада, яка спробувала зрозуміти стан футболіста. За протоколом він повинен був піти за межі поля, але робив хавбек це дуже неохоче.

Після додаткових тестів лікар Тоттенгема припустив, що Лукас має струс мозку і заборонив йому повертатися на поле. Гравець намагався сперечатися, щось кричав, але його ледве вмовили піти у підтрибунне приміщення – його у підсумку замінив Хаві Сімонс.

Нагадаємо, сам поєдинок завершився перемогою Челсі.