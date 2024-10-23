Конопля: Здавалося, наче у Арсенала на одного гравця більше на полі

Захисник Шахтаря Юхим Конопля поділився враженнями від матчу третього туру Ліги чемпіонів проти Арсенала.

Гравця цитує пресслужба донецького клубу.

"Звісно, перші 20–25 хвилин були дуже важкими для нас, тому що це, усе ж, одна з топових команд світу, і ми потроху адаптувалися до їхньої гри, до того, як вони пресингують, що роблять з мʼячем. Але після ми показали наш характер, і саме завдяки цьому та бажанню змогли трохи переломити гру, створити декілька моментів, узяти під контроль мʼяч та гру в цілому. І також мали можливості, щоб забити.

У перші хвилини вони відчувалися швидшими, більшими, наче в них на одного гравця більше на полі. Але, коли ми адаптувалися і трохи втягнулися, то звикли та зрозуміли, що проти них можна грати, можна грати в наш футбол. В останні 20–30 хвилин ми взяли мʼяч під контроль. Гадаю, футболісти Арсенала це відчули. Саме це їх, може, десь фізично підломило: вони теж люди й також можуть фізично виснажуватися, як і ми. Але ми завдяки характеру змогли взяти гру під свій контроль та мали шанси, мали дуже хороші можливості, щоб забити й вирвати як мінімум нічию", – заявив Конопля.