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Асенсіо: В Реалі усі впевнені, що ми здатні на камбек

Володимир Максименко — 9 квітня 2025, 11:37
Асенсіо: В Реалі усі впевнені, що ми здатні на камбек
Рауль Асенсіо
Getty images

Захисник мадридського Реала Рауль Асенсіо висловив сподівання повернутись у гру після поразки від Арсенала у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ із рахунком 0:3.

Слова футболіста наводить пресслужба "вершкових".

"Це була дуже важка гра. Ми працюватимемо над тим, щоб переломити ситуацію на свою користь у матчі-відповіді.

Якщо у світі і є команда, яка здатна на камбек у цій ситуації, то ця команда – Реал Мадрид. У клубі все впевнені у нашій здатності відігратись", – розповів Асенсіо.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня у Мадриді. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

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