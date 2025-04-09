Асенсіо: В Реалі усі впевнені, що ми здатні на камбек
Рауль Асенсіо
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Захисник мадридського Реала Рауль Асенсіо висловив сподівання повернутись у гру після поразки від Арсенала у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ із рахунком 0:3.
Слова футболіста наводить пресслужба "вершкових".
"Це була дуже важка гра. Ми працюватимемо над тим, щоб переломити ситуацію на свою користь у матчі-відповіді.
Якщо у світі і є команда, яка здатна на камбек у цій ситуації, то ця команда – Реал Мадрид. У клубі все впевнені у нашій здатності відігратись", – розповів Асенсіо.
Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня у Мадриді. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.
Раніше підсумки матчу підбив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.