Асенсіо: В Реалі усі впевнені, що ми здатні на камбек

Захисник мадридського Реала Рауль Асенсіо висловив сподівання повернутись у гру після поразки від Арсенала у першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ із рахунком 0:3.

Слова футболіста наводить пресслужба "вершкових".

"Це була дуже важка гра. Ми працюватимемо над тим, щоб переломити ситуацію на свою користь у матчі-відповіді.



Якщо у світі і є команда, яка здатна на камбек у цій ситуації, то ця команда – Реал Мадрид. У клубі все впевнені у нашій здатності відігратись", – розповів Асенсіо.