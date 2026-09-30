Реал втратив захисника до кінця року
Рауль Асенсіо
ФК Реал Мадрид
Центральний захисник мадридського Реала Рауль Асенсіо незабаром перенесе операцію.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Операція пов'язана зі стресовим переломом великогомілкової кістки правої ноги. Хірургічне втручання заплановане на четвер, 1 жовтня.
За прогнозами лікарів, відновлення займе 3-4 місяці. Це означає, що, найімовірніше, 23-річний захисник у 2026 календарному році на поле більше не вийде.
Наразі Асенсіо не взяв участі в жодного офіційному матчі Реала в поточному сезоні. На початку вересня суд виправдав захисника у справі про поширення інтимного відео з неповнолітніми дівчатами.
Контракт Асенсіо з Реалом діє до літа 2031 року, трансферна вартість захисника оцінюється в 20 мільйонів євро.