Суд виправдав центрбека Реала у справі про поширення інтимного відео з неповнолітніми дівчатами

Суд остаточно виправдав та зняв всі звинувачення із захисника мадридського Реала Рауля Асенсіо у справі про поширення інтимного відео з неповнолітніми дівчатами.

Про це повідомляє The Athletic.

Утім, це не стосується трьох колишніх інших партнерів Асенсіо по команді Феррана Руїса, Хуана Родрігеса та Андреса Гарсії, які були головними фігурантами у цій справі.

Їх визнали винними, тому вони отримали один рік умовно. Окрім того, їм заборонено 2 роки знаходитися близько із жертвами їхнього злочину та 3 роки вони ніяким чином не можуть працювати на роботі, у якій потрібно контактувати із дітьми.

Суд ухвалив такий вердикт після того, як потерпілі дівчата заявили, що пробачили підсудним.

Нагадаємо, що спочатку Асенсіо проходив по цій справі як свідок, проте потім проти футболіста було висунуто звинувачення у поширенні цих відеозаписів. Гравець "королівського" клубу разом з адвокатами з самого початку заперечував свою причетність до цієї справи.

Загалом розслідування розпочалася ще у 2023 році, коли двоє дівчат, одній з яких було мінше ніж 16 років, подали заяву до поліції за розповсюдження відео інтимного характеру без їхньої згоди.

Зауважимо, що це вже не перший випадок, коли цьому гравцеві інкримінують порушення закону.

Напередодні на півдні Гран-Канарії місцева поліція зупинила Асенсіо у нетверезому стані у той час, як він керував своїм автомобілем Porsche Macan GTS. За підсумками суду, футболіста оштрафували на 14 400 євро й забрали в нього водійські права на наступні вісім місяців.

Додамо, що в минулому сезоні 23-річний хавбек провів за клуб 34 поєдинки, у яких відзначився 2 голами та 1 асистом. У поточній кампанії Асенсіо ще жодного разу не виходив на поле через травму прямого м'яза стегна правої ноги.