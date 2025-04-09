Артета – про перемогу над Реалом: Не мав сумнівів, що ми покажемо блискучу гру

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про перемогу команди над Реалом в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та відзначив рівень гри, який продемонстрували його підопічні.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Я не мав сумнівів, що ми продемонструємо блискучу гру. Це відчуття було у повітрі й ми у нього вірили. "Зробімо це реальністю" було головною вивіскою матчу.



Райс був налаштований дуже рішуче. Останніми місяцями ми казали йому, що ми не забивали прямим ударом з 2021 року. Пауза затягнулась, але хто б міг подумати?", – розповів Артета.