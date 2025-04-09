Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Артета – про перемогу над Реалом: Не мав сумнівів, що ми покажемо блискучу гру

Володимир Максименко — 9 квітня 2025, 07:07
Артета – про перемогу над Реалом: Не мав сумнівів, що ми покажемо блискучу гру
Мікель Артета
Арсенал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився про перемогу команди над Реалом в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та відзначив рівень гри, який продемонстрували його підопічні.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Я не мав сумнівів, що ми продемонструємо блискучу гру. Це відчуття було у повітрі й ми у нього вірили. "Зробімо це реальністю" було головною вивіскою матчу.

Райс був налаштований дуже рішуче. Останніми місяцями ми казали йому, що ми не забивали прямим ударом з 2021 року. Пауза затягнулась, але хто б міг подумати?", – розповів Артета.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться 16 квітня у Мадриді. Стартовий свисток заплановано на 22:00 за київським часом.

Раніше підсумки гри підбив автор дублю у ворота Куртуа Деклан Райс.

Мікель Артета Реал Мадрид Арсенал Лондон Ліга чемпіонів-2024/25

Мікель Артета

Анчелотті – про Арсенал: У Європі не так багато повноцінних команд
Артета: Ми готові перемогти Реал
Пропустили з пенальті, якого не було, – Артета висловився про нічию з Евертоном
Ми впораємось, – Артета прокоментував чергову травму у складі Арсенала
Артета: Повернення Сака – чудовий момент для нас

Останні новини