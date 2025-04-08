Зоммер: Ми не задоволені захистом Інтера в останніх матчах

Основний голкіпер Інтера Ян Зоммер напередодні матчу Ліги чемпіонів проти Баварії визнав, що у чемпіонів Італії в останніх матчах є проблеми в лінії оборони.

36-річного швейцарця цитує FCInterNews.

"Це важко пояснити, але очевидно, що ми незадоволені нашим захистом в останніх матчах Серії А. Дуже важливо, щоб ми з Баварією захищалися як команда, щоб ускладнити життя суперникам. Останнім часом іншим командам було надто легко створювати моменти проти нас", – заявив Зоммер.

Після березневої паузи на матчі національних збірних Інтер у трьох матчах пропустив 4 голи. Попри це, команда лідирує в Серії А з 3-очковою перевагою над Наполі.

Перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Баварією та Інтером відбудеться у вівторок, 8 квітня в Мюнхені. Початок – о 22:00 за київським часом.