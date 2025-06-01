Нападник ПСЖ визнаний найкращим молодим гравцем сезону у Лізі чемпіонів
Нападник Парі Сен-Жермен Дезіре Дуе визнаний найкращим молодим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
19-річний футболіст став найкращим гравцем фіналу ЛЧ проти Інтера. В його активі дубль та результативна передача.
"Дуе став справжнім відкриттям цього сезону. Він неймовірно проявив себе у фазі плейоф, дійшов до фіналу та став гравцем матчу у суботньому фіналі.
Чудово, що з’являються такі приклади для наслідування, які можуть надихати інших молодих футболістів на успіхи в майбутньому", – йдеться в повідомленні групи технічних спостерігачів УЄФА.
Загалом він відіграв 16 матчів у сезоні Ліги чемпіонів, відзначившись 5 голами та 5 асистами.
Нагадаємо, найкращим гравцем сезону ЛЧ 2024/25 було визнано Усмана Дембеле. Водночас нападник Боруссії Дортмунд Серу Гірассі та атакувальний хавбек Барселони Рафінья розділили звання найкращого бомбардира турніру.