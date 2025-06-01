Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Нападник ПСЖ визнаний найкращим молодим гравцем сезону у Лізі чемпіонів

Олександр Булава — 1 червня 2025, 21:47
Нападник ПСЖ визнаний найкращим молодим гравцем сезону у Лізі чемпіонів
УЄФА

Нападник Парі Сен-Жермен Дезіре Дуе визнаний найкращим молодим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

19-річний футболіст став найкращим гравцем фіналу ЛЧ проти Інтера. В його активі дубль та результативна передача.

"Дуе став справжнім відкриттям цього сезону. Він неймовірно проявив себе у фазі плейоф, дійшов до фіналу та став гравцем матчу у суботньому фіналі.

Чудово, що з’являються такі приклади для наслідування, які можуть надихати інших молодих футболістів на успіхи в майбутньому", – йдеться в повідомленні групи технічних спостерігачів УЄФА.

Загалом він відіграв 16 матчів у сезоні Ліги чемпіонів, відзначившись 5 голами та 5 асистами.

Нагадаємо, найкращим гравцем сезону ЛЧ 2024/25 було визнано Усмана Дембеле. Водночас нападник Боруссії Дортмунд Серу Гірассі та атакувальний хавбек Барселони Рафінья розділили звання найкращого бомбардира турніру.

ПСЖ Ліга чемпіонів-2024/25 Дезіре Дуе

Ліга чемпіонів-2024/25

Визначилася збірна Ліги чемпіонів сезону 2024/25
УЄФА назвала найкращого гравця Ліги чемпіонів сезону 2024/25
Фінал Ліги чемпіонів у Мюнхені: переповнені фан-зони, спека, пиво та легенда про єврофінали на Альянц-Арені
У Франції топліга, – президент ПСЖ прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів
Доннарумма – про перемогу над Інтером: Це не було схоже на фінал

Останні новини