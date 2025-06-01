Нападник ПСЖ визнаний найкращим молодим гравцем сезону у Лізі чемпіонів

Нападник Парі Сен-Жермен Дезіре Дуе визнаний найкращим молодим гравцем Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

19-річний футболіст став найкращим гравцем фіналу ЛЧ проти Інтера. В його активі дубль та результативна передача.

"Дуе став справжнім відкриттям цього сезону. Він неймовірно проявив себе у фазі плейоф, дійшов до фіналу та став гравцем матчу у суботньому фіналі.

Чудово, що з’являються такі приклади для наслідування, які можуть надихати інших молодих футболістів на успіхи в майбутньому", – йдеться в повідомленні групи технічних спостерігачів УЄФА.