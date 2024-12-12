Кривдник Шахтаря – у команді тижня Ліги чемпіонів

Визначилася символічна збірна 6 туру Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомляє УЄФА.

У команду тижня потрапив 22-річний вінгер Баварії Майкл Олісе. Майкл вийшов у стартовому складі мюнхенського клубу проти Шахтаря та оформив дубль. На 70-й хвилині він реалізував пенальті, а в компенсований час здійснив сольний рейд, під час якого обіграв кілька гравців Шахтаря разом з голкіпером Різником.

Символічна збірна 6 туру Ліги чемпіонів

Голкіпер: Марко Бізот (Брест)

Захисники: Ендрю Робертсон (Ліверпуль), Антоніо Рюдігер (Реал), Кемерон Картер-Вікерс (Селтік), Норді Мукієле (Баєр);

Півзахисники: Анджело Штіллер (Штутгарт), Юрі Тілеманс (Астон Вілла), Майкл Олісе (Баварія);

Нападники: Ігор Пайшан (Феєноорд), Букайо Сака (Арсенал), Антуан Грізманн (Атлетико).

Напередодні УЄФА назвала найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.