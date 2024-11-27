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Компані прокоментував перемогу Баварії над ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 27 листопада 2024, 08:02
Компані прокоментував перемогу Баварії над ПСЖ у матчі Ліги чемпіонів
Венсан Компані
Getty images

Головний тренер Баварії підбив підсумки матчу проти ПСЖ, в якому його підопічні здобули мінімальну перемогу (1:0). Він вважає, що його клуб мав перемагати більш впевнено.

Слова компані цитує сайт УЄФА.

"Звичайно, я задоволений. Ми хотіли, щоб уболівальники вирушили додому задоволеними, і це вдалося. Наш пресинг у першому таймі був дуже гарний.

Ми могли забити ще один чи два голи, і тоді хід матчу був би трохи спокійнішим. Загалом це була гарна гра з нашого боку", – сказав головний тренер Баварії.

Зазначимо, що огляд матчу можна подивитися в ЦІЙ НОВИНІ.

Перемога дозволила набрати Баварії 9 очок та піднятися на 11-те місце в турнірній таблиці. ПСЖ з 4 балами наразі йде 26-м.

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