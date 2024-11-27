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Баварія з голом Кіма здолала ПСЖ: огляд матчу Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 27 листопада 2024, 01:04
Баварія з голом Кіма здолала ПСЖ: огляд матчу Ліги чемпіонів
x.com/FCBayern

Мюнхенська Баварія вдома обіграла французький ПСЖ у матчі 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів-2024/25.

Огляд матчу

Єдиний гол був забитий наприкінці першого тайму. Російський голкіпер ПСЖ Матвєй Сафонов помилився на виході, після чого Кім Мін Чже головою переправив м'яч у ворота.

Відзначимо, що гості догравали матч у меншості. На 57-й хвилині арбітр за другу жовту картку вилучив Усмана Дембеле.

Ліга чемпіонів-2024/25
5 тур, 26 листопада

Баварія – ПСЖ 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 58 Кім Мін Чже

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Перемога дозволила набрати Баварії 5 очок та піднятися на 11-те місце в турнірній таблиці. ПСЖ з 4 балами наразі йде 26-м.

Баварія ПСЖ Ліга чемпіонів-2024/25

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