Компані прокоментував складний прохід Селтіка в Лізі чемпіонів

Головний тренер Баварії Венсан Компані висловився про нічию з Селтіком. У матчі ліги чемпіонів мюнхенський клуб зрівняв рахунок лише на 90+4 хвилині.

Слова бельгійського фахівця передає Bayern & Germany.

"Ми зробимо урок з цієї гри. Як я вже сказав, треба дивитися на контекст, ми провели надто багато матчів. Три дні тому ми завзято билися з Баєром, шість днів тому – билися у гостях у Селтіка за результат, який сьогодні нам допоміг.

Насилу добута нічия. Вважаю, у нас було багато можливостей забити 2-3 голи у другому таймі.

Звичайно, ми завжди хочемо домінувати та значно перевершувати суперника, особливо на "Альянці Арені". Але результат завжди первинний", – сказав Компані.