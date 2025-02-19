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Все вирішилося на 90+4 хвилині: огляд матчу Баварія – Селтік

Руслан Травкін — 19 лютого 2025, 01:51
Все вирішилося на 90+4 хвилині: огляд матчу Баварія – Селтік

У вівторок, 18 лютого, у матчі нокаут-раунду Ліги чемпіонів Баварія та Селтік зіграли внічию.

Гра завершилася з рахунком 1:1. Баварія зрівняла рахунок на 90+4 хвилині та пройшла далі завдяки перемозі на виїзді.

Огляд матчу:

Баварія – Селтік 1:1 (0:0) – за сумою двох матчів 2:1

Голи: 0:1 – 63 Кюн, 1:1 – 90+4 Девіс.

Господарі грали краще, контролювали м'яч та створювали моменти. Але шотландський гранд вдало використав свій ледь не єдиний випад.

Мюнхенці заграли ще активніше. Баварію від екстра-тайму врятував гол Альфонсо Девіса на 90+4 хвилині.

Суперником колективу Венсана Компані стане Баєр або Атлетіко.

Баварія відеоогляд матчів огляд матчу Селтік Ліга чемпіонів-2024/25

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