Енріке – про матч з Барселоною: Дуже радий повернутись в Іспанію, тут мій дім

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився думками напередодні матчу другого туру Ліги чемпіонів проти Барселони.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Я дуже радий повернутись в Іспанію, в Каталонію. Тут мій дім, тут я провів значну частину своєї кар'єри. Стадіон? Це, звісно, не "Камп Ноу", але теж дуже красива арена.

Нам цікаво зустрітись із командою, яка грає у схожому стилі та характері. Ми схожі, але вирішальну роль зіграє те, хто краще чіплятиметься за м'ячі та боротиметься", – вважає Енріке.

Нагадаємо, матч Барселона – ПСЖ відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

Через травми з іспанським клубом не зіграють вінгери Дезіре Дуе, Усман Дембеле, Хвіча Кварацхелія та капітан команди, захисник Маркіньос.

Напередодні Бенфіка з українцями у складі поступилась Челсі, а Галатасарай сенсаційно переграв Ліверпуль.