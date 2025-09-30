Забарний потрапив у заявку ПСЖ на матч Ліги чемпіонів проти Барселони

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний потрапив у заявку клубу на матч 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Барселони, який відбудеться 1 жовтня.

Через травми з іспанським клубом не зіграють вінгери Дезіре Дуе, Усман Дембеле, Хвіча Кварацхелія та капітан команди, захисник Маркіньос, саме його в центрі захисту з перших хвилин повинен замінити Забарний.

Початок гри – о 22:00 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Після 1 туру в обох команд по 3 залікові пункти. Підопічні Луїса Енріке розгромили італійську Аталанту з рахунком 4:0.

Барселона водночас обіграла англійський Ньюкасл на виїзді завдяки дублю Маркуса Рашфорда.