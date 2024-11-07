Трубін став найкращим гравцем матчу ЛЧ Баварія – Бенфіка

Український воротар португальської Бенфіки Анатолій Трубін отримав найвищу оцінку за матч 4 туру Ліги чемпіонів Баварія – Бенфіка (1:0).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Гру українця оцінили у 8,7 бала. Попри пропущений гол, він із запасом найкращий гравець Бенфіки (у другого місця 7,4) та доволі впевнено обійшов лідера Баварії Гаррі Кейна (8,5). На рахунку Трубіна 9 сейвів, 0.65 відведених голів та 17 точних передач із 23 (74%).

У сезоні-2024/25 українець провів за Бенфіку 14 матчів, 6 з яких вистояв "на нуль" та пропустив 11 голів. Наразі лісабонський колектив посідає 19 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів після перемог над Црвеною Звездою та мадридським Атлетико.

Нагадаємо, напередодні колишній клуб Трубіна, донецький Шахтар, здобув першу перемогу на турнірі, обігравши швейцарський Янг Бойз (2:1).