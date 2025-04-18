Автор хеттрику у ворота Барселони – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів
Автор хеттрику у ворота Барселони Серу Гірассі став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.
Про це повідомила пресслужба змагання.
Футболіст тричі відзначився у воротах Войцеха Щенсного в матчі-відповіді 1/4 фіналу. Втім, це не допомогло Боруссії Дортмунд пробитись до наступної стадії змагання.
У голосуванні форвард обійшов Деклана Райса (Арсенал), Лаутаро Мартінеса (Інтер) та Усмана Дембеле (ПСЖ).
Зауважимо, що наразі Гірассі є найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів цього сезону – 13 м'ячів, найближче до нього за результативністю підібралися гравці Барселони Рафінья та Левандовський, які мають 12 та 11 голів у активі, а також форвард Баварії Гарі Кейн з 10 голами.
Раніше повідомлялось, що Гірассі встановив результативне досягнення серед африканців у ЛЧ.