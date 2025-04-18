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Автор хеттрику у ворота Барселони – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Володимир Максименко — 18 квітня 2025, 14:10
Автор хеттрику у ворота Барселони – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів
Getty Images

Автор хеттрику у ворота Барселони Серу Гірассі став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Футболіст тричі відзначився у воротах Войцеха Щенсного в матчі-відповіді 1/4 фіналу. Втім, це не допомогло Боруссії Дортмунд пробитись до наступної стадії змагання.

У голосуванні форвард обійшов Деклана Райса (Арсенал), Лаутаро Мартінеса (Інтер) та Усмана Дембеле (ПСЖ).

Зауважимо, що наразі Гірассі є найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів цього сезону – 13 м'ячів, найближче до нього за результативністю підібралися гравці Барселони Рафінья та Левандовський, які мають 12 та 11 голів у активі, а також форвард Баварії Гарі Кейн з 10 голами.

Раніше повідомлялось, що Гірассі встановив результативне досягнення серед африканців у ЛЧ.

Барселона Боруссія Дортмунд Серу Гірассі Ліга чемпіонів-2024/25

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