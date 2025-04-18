Автор хеттрику у ворота Барселони – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Автор хеттрику у ворота Барселони Серу Гірассі став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Футболіст тричі відзначився у воротах Войцеха Щенсного в матчі-відповіді 1/4 фіналу. Втім, це не допомогло Боруссії Дортмунд пробитись до наступної стадії змагання.

1st: Serhou Guirassy

2nd: Declan Rice

3rd: Lautaro Martínez

4th: Ousmane Dembélé



Guirassy's hat-trick earns Player of the Week! 🎩@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/Rr5zVoTifd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 18, 2025

У голосуванні форвард обійшов Деклана Райса (Арсенал), Лаутаро Мартінеса (Інтер) та Усмана Дембеле (ПСЖ).

Зауважимо, що наразі Гірассі є найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів цього сезону – 13 м'ячів, найближче до нього за результативністю підібралися гравці Барселони Рафінья та Левандовський, які мають 12 та 11 голів у активі, а також форвард Баварії Гарі Кейн з 10 голами.

Раніше повідомлялось, що Гірассі встановив результативне досягнення серед африканців у ЛЧ.