Мілан націлився на трансфер лідера Боруссії

Мілан прагне підсилити атакувальну ланку команди, серед кандидатів – форвард Боруссії Дортмунд Серу Гірассі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

29-річний нападник сам зацікавлений у зміні клубу, адже має бажання спробувати свої сили у новому чемпіонаті. Також гвінеєць хоче приєднатися до команди, яка здатна виграти трофей.

Очікується, що трансфер Гірассі буде коштувати Мілану 18 млн євро, хоча його клаусула 70 мільйонів євро. Його контракт з німецьким клубом розрахований до 30 червня 2029 року.

Гірассі перейшов до Боруссії влітку 2024 року зі Штутгарта за приблизно 18 мільйонів євро. У сезоні 2024/25 він зіграв 50 матчів за Боруссію в усіх турнірах, забивши 38 голів і віддавши 9 гольових передач.

У поточному сезоні в активі форварда 16 голів та 4 асисти у 35 матчах.

Раніше була інформація, що головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі розглядає можливість відходу з клубу наприкінці поточного сезону.