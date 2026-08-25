Барселона відмовилася від підписання Гірассі

Керівництво Барселони відмовилося від ідеї підписання форварда Боруссії Дортмунд Серу Гарассі.

Про це повідомляє Bild.

За їхньою інформацією, нещодавно спортивний директор Барселони Деку запитував інформацію щодо трансферу Гірассі. Проте зрештою каталонці відмовилися від подальшої роботи щодо цього трансферу через фінансову сторону питання.

Річ у тім, що зарплата Гірассі становить 10 мільйонів євро на рік, а Боруссія вимагала за трансфер гравця 50 мільйонів євро. Чемпіони Іспанії не можуть дозволити собі таких витрат.

Контракт Гірассі з Боруссією Дортмунд розрахований до літа 2028 року. В минулому сезоні на рахунку 30-річного гвінейця 22 голи та 6 асистів у 46 матчах за Боруссію Дортмунд у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Гірассі покине Боруссію влітку поточного року.