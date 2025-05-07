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Енріке: Я запам'ятав Артету як сильну особистість

Володимир Максименко — 7 травня 2025, 14:02
Енріке: Я запам'ятав Артету як сильну особистість
Луїс Енріке
FC PSG

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке відзначив особисті якості наставника Арсенала Мікеля Артети напередодні матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Суперникам треба відігруватись, тому нам треба буде добре попрацювати. Вони мають залишатись вірними собі та зіграти не гірше, ніж у першому матчі.

Мені пощастило познайомитись з Мікелем ще коли він був гравцем. Я запам'ятав його сильною особистістю. Я бажаю йому всього найкращого, але не сьогодні", – розповів Енріке.

Нагадаємо, матч-відповідь між ПСЖ і Арсеналом відбудеться у сьогодні, 7 квітня, у Парижі. Початок – о 22:00 за київським часом. Перший матч у Лондоні завершився перемогою чемпіонів Франції 1:0.

Вчора визначився перший фіналіст розіграшу Ліги чемпіонів – Інтер у драматичному поєдинку здолав Барселону.

Арсенал (Лондон) Мікель Артета ПСЖ Луїс Енріке Ліга чемпіонів-2024/25

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