Енріке: Я запам'ятав Артету як сильну особистість
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке відзначив особисті якості наставника Арсенала Мікеля Артети напередодні матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.
"Суперникам треба відігруватись, тому нам треба буде добре попрацювати. Вони мають залишатись вірними собі та зіграти не гірше, ніж у першому матчі.
Мені пощастило познайомитись з Мікелем ще коли він був гравцем. Я запам'ятав його сильною особистістю. Я бажаю йому всього найкращого, але не сьогодні", – розповів Енріке.
Нагадаємо, матч-відповідь між ПСЖ і Арсеналом відбудеться у сьогодні, 7 квітня, у Парижі. Початок – о 22:00 за київським часом. Перший матч у Лондоні завершився перемогою чемпіонів Франції 1:0.
Вчора визначився перший фіналіст розіграшу Ліги чемпіонів – Інтер у драматичному поєдинку здолав Барселону.