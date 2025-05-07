Енріке: Я запам'ятав Артету як сильну особистість

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке відзначив особисті якості наставника Арсенала Мікеля Артети напередодні матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Суперникам треба відігруватись, тому нам треба буде добре попрацювати. Вони мають залишатись вірними собі та зіграти не гірше, ніж у першому матчі.



Мені пощастило познайомитись з Мікелем ще коли він був гравцем. Я запам'ятав його сильною особистістю. Я бажаю йому всього найкращого, але не сьогодні", – розповів Енріке.