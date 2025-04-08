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Індзагі назвав двох головних фаворитів Ліги чемпіонів

Олег Дідух — 8 квітня 2025, 14:26
Індзагі назвав двох головних фаворитів Ліги чемпіонів
Сімоне Індзагі
Getty Images

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі вважає свого суперника по чвертьфіналу Ліги чемпіонів, Баварію, одним із двох головних фаворитів турніру.

49-річного італійського фахівця цитує пресслужба УЄФА.

"Баварія – команда з великим досвідом у Лізі чемпіонів. Вони завжди ставлять найвищі цілі. Можливо, саме зараз вони є фаворитами на титул, а також Реал.

Це буде важка гра, проти сильної команди. Нас очікує справжній двобій на прекрасному стадіоні з уболівальниками, які будуть гнати свою команду вперед. Ми готові, адже знаємо, скільки зусиль було витрачено, щоб потрапити до чвертьфіналу. І віддамо всі сили, щоб продовжити наш шлях", – заявив тренер.

Перший матч між Баварією та Інтером відбудеться у вівторок, 8 квітня в Мюнхені. Початок – о 22:00 за Києвом.

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