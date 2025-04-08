Індзагі назвав двох головних фаворитів Ліги чемпіонів

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі вважає свого суперника по чвертьфіналу Ліги чемпіонів, Баварію, одним із двох головних фаворитів турніру.

49-річного італійського фахівця цитує пресслужба УЄФА.

"Баварія – команда з великим досвідом у Лізі чемпіонів. Вони завжди ставлять найвищі цілі. Можливо, саме зараз вони є фаворитами на титул, а також Реал.

Це буде важка гра, проти сильної команди. Нас очікує справжній двобій на прекрасному стадіоні з уболівальниками, які будуть гнати свою команду вперед. Ми готові, адже знаємо, скільки зусиль було витрачено, щоб потрапити до чвертьфіналу. І віддамо всі сили, щоб продовжити наш шлях", – заявив тренер.