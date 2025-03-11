Флік – про матч з Бенфікою: Нам потрібно бути обережнішими

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував майбутній матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Бенфіки, відзначивши якісні виступи команді на виїзді.

Слова фахівця наводить AS.

"Бенфіка виграла багато матчів на виїзді. Нам треба бути обережними у цьому питанні. Завтра ми пресингуватимемо високо і постараємося правильно позиціюватися на полі – це буде дуже важливо.

Левандовський? Він готовий грати, Роберт добре почувається. У неділю ми дали йому певний відпочинок враховуючи ситуацію, але все в порядку", – розповів Флік.