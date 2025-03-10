Він є кандидатом: Флік – про перспективи нападника Барселони отримати Золотий мʼяч
Рафінья
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Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік оцінив перспективи Рафіньї виграти Золотий м'яч.
Цитує наставника інсайдер Фабріціо Романо.
"Рафінья і Золотий мʼяч? Так, він є кандидатом.
У Рафіньї є цей голод і бажання грати на атаку, що ви можете бачити. Приємно спостерігати за його грою. Я щасливий, що він з нами і грає на такому рівні", – розповів Флік.
Нагадаємо, нападник проводить найрезультативніший сезон у своїй кар'єрі. Наразі на його рахунку 24 голи та 15 асистів у 40 матчах.
Раніше повідомлялося, що матч 27 туру Ла Ліги Барселона – Осасуна перенесли через раптову смерть.