Він є кандидатом: Флік – про перспективи нападника Барселони отримати Золотий мʼяч

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік оцінив перспективи Рафіньї виграти Золотий м'яч.

Цитує наставника інсайдер Фабріціо Романо.

"Рафінья і Золотий мʼяч? Так, він є кандидатом.

У Рафіньї є цей голод і бажання грати на атаку, що ви можете бачити. Приємно спостерігати за його грою. Я щасливий, що він з нами і грає на такому рівні", – розповів Флік.