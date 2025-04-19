Флік: Інтер дуже розумний тактично

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився своєю думкою стосовно суперника по півфіналу Ліги чемпіонів, міланського Інтера.

Німецького фахівця цитує Calciomercato.

"Я дійсно ціную Інтер за те, як вони грають, і за те, що вони роблять. Це дуже досвідчена команда, вони обороняються видатним чином. Вони добре організовані не тільки в обороні, а й коли володіють м'ячем: вони дійсно тактично розумні.

У них видатні нападники, але й захист у них першокласний. Загалом Інтер – фантастична команда, якою керує чудовий тренер. Те, що Індзагі зробив за останні роки, воістину неймовірно. І вони продовжують процвітати, що зовсім не просто", – заявив Флік.