Барселона – не головний фаворит: визначилися шанси команд на перемогу в Лізі чемпіонів

Суперкомп'ютер Opta Analyst оновив фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів сезону-2024/2025.

Шанси були адаптовані після завершення усіх перших матчів 1/4 фіналу турніру. Нагадаємо, що за підсумками цих поєдинків Арсенал здобув розгромну перемогу над Реалом, Інтер мінімально здолав Баварію, Барселона не залишила шансів Боруссії Дортмунд, а ПСЖ прогнозовано обіграв Астон Віллу.

Наразі головним фаворитом на перемогу в ЛЧ вважається, Арсенал – перше завоювання трофея в історії лондонців оцінюється у 27,8%, найімовірнішим суперником "канонірів" у вирішальному поєдинку має стати Барселона.

Підопічні Гансі-Діттера Фліка, які гарантували собі вихід у півфінал на 99,5%, мають також 25,9% шансу виграти Лігу чемпіонів вперше за 10 років.

Іншими півфіналістами, на думку штучного інтелекту, має стати ПСЖ (має вийти на пару Арсенал – Реал Мадрид) та Інтер (виходить на пару Барселона – Боруссія Дортмунд). Ці команди мають шанс на виграш турніру 21,9% та 19,8% відповідно.

Аутсайдерами є чотири інші команди, які поступилися в першому поєдинку чвертьфіналу. Так шанси Баварії на перемогу в турнірі оцінюються в 3%, мадридського Реала в 0,9%, Астон Вілли в 0,8%, а Боруссії суперкомп'ютер взагалі не залишає шансів.

Зауважимо, що матчі-відповіді відбудуться вже наступного тижня, 15-16 квітня. Матч розпочнуться о 22:00 за київським часом.