Скандал у ЛЧ: арбітр проігнорував гру рукою, а за кілька секунд Аталанта забила вирішальний гол Марселю

У матчі четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів між Марселем і Аталантою (0:1) розгорівся справжній скандал через суперечливе суддівське рішення, яке фактично вплинуло на підсумок зустрічі.

На 88-й хвилині французи вимагали пенальті після явної гри рукою з боку хавбека Аталанти Едерсона у власному штрафному майданчику. М’яч чітко влучив у руку, коли бразилець намагався прийняти його під контроль, але іспанський арбітр Хосе Санчес Мартінес не побачив порушення.

Найгірше сталося далі: вже через кілька секунд італійці розігнали контратаку, яку Лазар Самарджич завершив шедевральним ударом у дев’ятку – 89-та хвилина, 1:0.

Тренер Марселя Роберто Де Дзербі буквально вибухнув від емоцій – він намагався показати арбітру повтор епізоду з гри рукою прямо біля бровки, за що отримав жовту картку.

TREMENDO ENFADO DE ROBERTO DE ZERBI 😡🇮🇹



El técnico le enseñó en su tablet al árbitro, Sánchez Martínez, la jugada en la que el Marsella pidió penalti por mano previo al gol de Atalanta en el descuento 🤯



Si estás en USA, disfruta de partidazos de @ChampionsLeague por DAZN #UCL… pic.twitter.com/aakOqrKVSV — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 5, 2025

Попри перевірку VAR, суддя не скасував гол і не призначив пенальті, чим викликав хвилю обурення серед фанатів і журналістів.

Читайте також : Тренер Ноттінгем Форест закликав до розширення впливу VAR через скандальний гол Манчестер Юнайтед

Раніше повідомлялося, що захисник Тоттенгема відзначився шаленим голом після сольного проходу у матчі ЛЧ.