Скандал у ЛЧ: арбітр проігнорував гру рукою, а за кілька секунд Аталанта забила вирішальний гол Марселю
У матчі четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів між Марселем і Аталантою (0:1) розгорівся справжній скандал через суперечливе суддівське рішення, яке фактично вплинуло на підсумок зустрічі.
На 88-й хвилині французи вимагали пенальті після явної гри рукою з боку хавбека Аталанти Едерсона у власному штрафному майданчику. М’яч чітко влучив у руку, коли бразилець намагався прийняти його під контроль, але іспанський арбітр Хосе Санчес Мартінес не побачив порушення.
Найгірше сталося далі: вже через кілька секунд італійці розігнали контратаку, яку Лазар Самарджич завершив шедевральним ударом у дев’ятку – 89-та хвилина, 1:0.
Тренер Марселя Роберто Де Дзербі буквально вибухнув від емоцій – він намагався показати арбітру повтор епізоду з гри рукою прямо біля бровки, за що отримав жовту картку.
Попри перевірку VAR, суддя не скасував гол і не призначив пенальті, чим викликав хвилю обурення серед фанатів і журналістів.
