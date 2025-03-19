Інтер на декілька тижнів втратив ключового захисника

Фланговий захисник Інтера Дензел Дюмфріс буде змушений пропустити декілька тижнів через травму.

Про це повідомляє Calciomercato.

28-річний нідерландець отримав травму задньої поверхні стегна 16 березня у матчі 29 туру Серії А проти Аталанти, який Інтер виграв з рахунком 2:0. Захисник вимушено покинув поле на 66 хвилині.

Очікується, що Дюмфріс вибув з гри на декілька тижнів. Він не допоможе збірній Нідерландів під час березневих матчів, а також пропустить щонайменше три матчі Інтера після березневої паузи на матчі збірних: проти Удінезе та Парми в Серії А, а також проти Мілана в Кубку Італії. Його участь у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (8 квітня) також під питанням.

У поточному сезоні на рахунку Дюмфріса 8 голів і 2 асисти в 38 матчах за Інтер у всіх турнірах.