Лідери Інтера пропустять декілька матчів через травми

Лідери Інтера Лаутаро Мартінес та Дензел Думфріс пропустять декілька матчів команди через травми, отримані у матчах за свої збірні.

Про це повідомляє Sky Sports.

Форвард збірної Аргентини отримав пошкодження задньої поверхні стегна і пропустить поєдинки з Удінезе та Міланом в Кубку Італії.

У Думфріса діагностовано розтягнення двоголового м'яза правого стегна – футболіст не зможе взяти участь ще й у матчі з Пармою, який відбудеться 5 квітня.

У нинішньому сезоні 27-річний аргентинський форвард відіграв 39 поєдинків за "нерадзуррі", забив 18 голів та віддав 6 асистів. На рахунку Думфриса 38 матчів та 8+2 за системою "гол+пас".

Раніше Лаутаро заявив, що хотів би провести всю кар'єру у складі Інтера.