Інтер підтвердив продовження контракту з ключовим гравцем

Інтер завершив угоду щодо нового контракту з правим захисником Дензелем Думфрісом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються. За даними інсайдера Фабріціо Романо, гравець отримуватиме 4 мільйони євро на рік.

Контракт гравця завершувався влітку 2025 року.

Нагадаємо, Думфріс став гравцем Інтера у 2021 році після переходу з ПСВ. На його рахунку 147 ігор за клуб у всіх турнірах та 13 голів.

У чемпіонаті Італії команда за 14 турів набрала 28 очок та посідає третю сходинку у турнірній таблиці чемпіонату.

Раніше повідомлялося, що Інтер зацікавлений у трансфері українського гравця Арсенала Олександра Зінченка