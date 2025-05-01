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Ямал та Дембеле – у команді тижня Ліги чемпіонів

Олександр Булава — 1 травня 2025, 19:17
Ямал та Дембеле – у команді тижня Ліги чемпіонів
Ламін Ямал
Getty Images

УЄФА назвала символічну команду тижня за підсумками перших матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє UEFA Champions League.

Найбільше представників отримав французький ПСЖ – чотири.

Команда тижня:

Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)

Захисники: Майлз Льюїс-Скеллі (Арсенал), Франческо Ачербі (Інтер), Маркіньйос (ПСЖ), Дензел Думфріс (Інтер)

Півзахисники: Вітінья (ПСЖ), Педрі (Барселона), Ніколо Барелла (Інтер)

Нападники: Рафінья (Барселона), Усман Дембеле (ПСЖ), Ламін Ямал (Барселона)

Нагадаємо, напередодні Барселона та Інтер зіграли у феєричну нічию, а перед цим Арсенал вдома поступився ПСЖ.

Барселона Інтер ПСЖ Усман Дембеле Арсенал Лондон Ламін Ямал Ліга чемпіонів-2024/25

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