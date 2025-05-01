Ямал та Дембеле – у команді тижня Ліги чемпіонів
Ламін Ямал
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УЄФА назвала символічну команду тижня за підсумками перших матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє UEFA Champions League.
Найбільше представників отримав французький ПСЖ – чотири.
Команда тижня:
Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
Захисники: Майлз Льюїс-Скеллі (Арсенал), Франческо Ачербі (Інтер), Маркіньйос (ПСЖ), Дензел Думфріс (Інтер)
Півзахисники: Вітінья (ПСЖ), Педрі (Барселона), Ніколо Барелла (Інтер)
Нападники: Рафінья (Барселона), Усман Дембеле (ПСЖ), Ламін Ямал (Барселона)
Нагадаємо, напередодні Барселона та Інтер зіграли у феєричну нічию, а перед цим Арсенал вдома поступився ПСЖ.