Інтер став першим фіналістом Суперкубку Італії

Сьогодні, 2 січня, відбувся перший півфінальний поєдинок Суперкубку Італії між Інтером та Аталантою.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь чинного чемпіона Серії А.

Попри нульовий перший тайм гра була активною з боку обох команд. І вже в дебюті другої половини гри Інтер вийшов уперед. Гол до свого активу записав Дензел Думфріс. Він же й подвоїв перевагу за кілька хвилин.

Аталанта могла відігратися, і навіть забила у ворота суперника. Проте гол Едерсона скасували через офсайд. А на останніх хвилинах Ян Зоммер відбив два удари впритул. У підсумку Інтер здобув комфортну перемогу та вийшов у фінал турніру.

Суперкубок Італії

Півфінал, 2 січня

Інтер – Аталанта 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Думфріс, 2:0 – 61 Думфріс.

У фіналі команда зіграє проти переможця поєдинку між Ювентусом та Міланом, який відбудеться завтра, 3 січня. Стартовий свисток пролунає 21:00 за київським часом.

Зауважимо, що саме Інтер є тріумфатором останніх трьох розіграшів турніру.