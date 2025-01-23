Шальке заробило близько 2 млн євро за матчі Шахтаря на власній арені

Гельзенкірхенський Шальке отримає до бюджету близько 2 млн євро за матчі донецького Шахтаря на "Фелтінс Арені".

Про це пише Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

На першу домашню гру проти Аталанти прийшли 21 636 глядачів. Гру проти чемпіонів Швейцарії з Берна на арені спостерігали 17 420 уболівальників. А на останній грі з Брестом відвідуваність була ще меншою – 15 282 глядачі.

Лише проти мюнхенської Баварії стадіон Шальке був майже заповнений — 57 079 відвідувачів.

У Шахтаря ще є мінімальні шанси пройти до наступного етапу, але якщо цього не станеться, то Шальке все одно отримає близько 2 млн євро за ці чотири поєдинки основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Нагадаємо, вчора Шахтар зумів впевнено переграти Брест, завдяки голам Кевіна та Судакова.