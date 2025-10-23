Слот – про розгром Айнтрахта в Лізі чемпіонів: Ми потребували перемоги

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про перемогу над Айнтрахтом у третьому турі Ліги чемпіонів.

Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

"Ми потребували перемоги та гарної гри. Команда створила безліч моментів й отримала винагороду. Перший момент суперників був єдиним у матчі, коли вони могли забити. Суттєва різниця цієї гри із нашими попередніми поєдинками – ми скористались стандартами.

Екітіке? Він освоївся швидше за інших новачків та вже демонструє свої найкращі навички. Завжди максимальну увагу приділяють голам та асистам, але є чинники, у яких Юго не менше чудово себе показує", – розповів Слот.

Наступний матч "червоні" гратимуть у межах АПЛ, суперником стане Брентфорд. Поєдинок заплановано на 25 жовтня, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше легенда Ліверпуля розкритикував команду через останні невдалі результати.