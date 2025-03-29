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Мбаппе може не зіграти з Арсеналом у Лізі чемпіонів через скандальний жест у стилі Сімеоне

Богдан Войченко — 29 березня 2025, 11:33
Мбаппе може не зіграти з Арсеналом у Лізі чемпіонів через скандальний жест у стилі Сімеоне
Кіліан Мбаппе
Instagram

Нападник Кіліан Мбаппе опинився в епіцентрі чергового скандалу, який може вплинути на виступ Реала в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє видання The Sun.

Нові кадри, що з’явилися в соцмережах, демонструють, як французький форвард здійснює непристойний жест у бік фанатів Атлетико після перемоги Реала в 1/8 фіналу.

Напередодні стало відомо, що Мбаппе, Вінісіус Жуніор, Антоніо Рюдігер та Дані Себальос можуть отримати покарання через звинувачення у "непристойній поведінці" під час святкування перемоги над сусідами з Мадрида.

УЄФА призначив дисциплінарного інспектора для аналізу ситуації, і тепер шанси на дискваліфікацію ключових гравців Реала значно зросли.

Нагадаємо, у межах чвертьфіналу Ліги чемпіонів "вершкові" зіграють проти Арсенала. Перший матч відбудеться вже 8 квітня у Лондоні. З іншими парами чвертьфіналів можна ознайомитися ТУТ.

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