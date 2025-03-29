Мбаппе може не зіграти з Арсеналом у Лізі чемпіонів через скандальний жест у стилі Сімеоне

Нападник Кіліан Мбаппе опинився в епіцентрі чергового скандалу, який може вплинути на виступ Реала в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє видання The Sun.

Нові кадри, що з’явилися в соцмережах, демонструють, як французький форвард здійснює непристойний жест у бік фанатів Атлетико після перемоги Реала в 1/8 фіналу.

No place for that Kylian… 2 match ban if you ask me @ChampionsLeague pic.twitter.com/Xiqh3wPtHs — Rory Talks Football (@Rory_Talks_Ball) March 27, 2025

Напередодні стало відомо, що Мбаппе, Вінісіус Жуніор, Антоніо Рюдігер та Дані Себальос можуть отримати покарання через звинувачення у "непристойній поведінці" під час святкування перемоги над сусідами з Мадрида.

УЄФА призначив дисциплінарного інспектора для аналізу ситуації, і тепер шанси на дискваліфікацію ключових гравців Реала значно зросли.

Нагадаємо, у межах чвертьфіналу Ліги чемпіонів "вершкові" зіграють проти Арсенала. Перший матч відбудеться вже 8 квітня у Лондоні. З іншими парами чвертьфіналів можна ознайомитися ТУТ.