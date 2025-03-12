Перемогу приніс пенальті: огляд матчу Інтер – Феєнорд

У вівторок, 11 березня, відбувся матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25 між Інтером і Феєнордом.

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь італійського клубу.

Огляд матчу:

Футбол – Ліга чемпіонів-2024/25

11 березня, 1/8 фіналу

Інтер – Феєнорд 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 8 Тюрам, 1:1 – 42 Модер (пенальті), 2:1 – 51 Чалханоглу (пенальті)

Перемога в першому матчі (2:0) дозволила колективу Індзагі впевнено виходити на поле.

У цьому матчі чемпіон Італії також здобув перемоги завдяки голу Тюрама та удару Чалханоглу з пенальті.

Нагадаємо, з усіма результатами 1/8 фіналу за 11 березня можна ознайомитися ТУТ.