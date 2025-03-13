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Я пишаюсь гравцями: Сімеоне – про виліт Атлетико від Реала після серії пенальті

Руслан Травкін — 13 березня 2025, 06:51
Я пишаюсь гравцями: Сімеоне – про виліт Атлетико від Реала після серії пенальті
Дієго Сімеоне
Instagram Атлетико

Наставник мадридського Атлетико Дієго Сімеоне прокоментував виліт від Реала в матчі 1/8 Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова цитує Marca.

"Я не став би говорити про удачу. Я краще поговорив би про те, що пишаюся нашою командою і тим, як вона завжди б'ється. Це залишиться в історії всього процесу, який проходить наш клуб.

Ми дуже добре контролювали гру протягом усього матчу, ми мали змогу збільшити рахунок, але не вистачало точних дій наприкінці комбінацій. Суперник володів м'ячем, але не створював гольових моментів. Він не забив пенальті, а ми, гадаю, чудово попрацювали.

Пенальті на тренуваннях – це не те саме, що пенальті в матчах. Я не дивився, як гравці б'ють. Схоже, Хуліан Альварес торкнувся двічі м'яча під час удару, і якщо суддя так вважає, то нехай так і буде.

Я пишаюся нашою командою. Наші фанати, гадаю, отримали задоволення від гри. Реал завжди або майже завжди обіграє нас у Лізі чемпіонів, але йому це дається складно, по-справжньому складно", – заявив Сімеоне.

Зазначимо, що Тібо Куртуа звинуватив гравців Атлетико в тому, що вони завжди незадоволені діями рефері.

Двоматчеве протистояння "бланкос" і Атлетико завершилося з рахунком 2:2. Реал переміг у серії пенальті – 4:3.

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Нагадаємо, з усіма результатами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 13 березня можна ознайомитися ТУТ.

Атлетико Реал Мадрид Дієго Сімеоне Ліга чемпіонів-2024/25

Атлетико

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