Шовковський: Хлопці виконали все, про що ми просили

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський вважає, що його футболісти виконали все, що просив тренерський штаб у першому матчі 2 етапу кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Його слова передає пресслужба киян.

"Ця гра дала нам певну інформацію. Зокрема, про що ми домовлялися перед матчем, так, загалом, і сталося. Я нічого не буду казати про ті тактичні настанови, які ми намагалися донести стосовно суперника, адже в нас попереду ще матч-відповідь, але загалом хлопці виконали все, про що ми просили.

Що найбільше сподобалося, що навіть подарувавши опонентам пенальті, мої підопічні не знітилися, продовжили дотримуватися плану на гру. Як би не складався матч, ми маємо бути до фінального свистка сконцентрованими", — сказав наставник.

Нагадаємо, "біло-сині" розгромили Партизан з рахунком 6:2. Матч-відповідь відбудеться 31 липня в Белграді.

Напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

Перед матчем головний тренер киян Олександр Шовковський повідомив, що Динамо відмовилося від всіх офіційних заходів, та сказав, що дії Партизана не є дружніми щодо України.