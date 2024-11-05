Не Модрич і не Іньєста: названо найкращого центрального півзахисника в історії Ліги чемпіонів

Ресурс GiveMeSport склав свою версію рейтингу найкращих центральних півзахисників у історії Ліги чемпіонів. Автори рейтингу підкреслили, що мова йде лише про центральних півзахисників, тому до списку не потрапили видатні опорні півзахисники, такі як Серхіо Бускетс, і атакувальні, як Зінедін Зідан і Кевін де Брейне.

9 найкращих центральних півзахисників у історії Ліги чемпіонів:

1. Хаві Ернандес (Іспанія)

2. Лука Модрич (Хорватія)

3. Андрес Іньєста (Іспанія)

4. Кларенс Зеєдорф (Нідерланди)

5. Тоні Кроос (Німеччина)

6. Андреа Пірло (Італія)

7. Стівен Джеррард (Англія)

8. Френк Лемпард (Англія)

9. Пол Скоулз (Англія)

Хаві виступав у Лізі чемпіонів за Барселону в 1998 – 2015 роках. Сумарно провів 151 матч, у яких відзначився 11 голами та 31 асистом. Вигравав турнір у 2006, 2009, 2011 і 2015 роках.

Нагадаємо, раніше Хаві посів третє місце у рейтингу найкращих гравців у історії Барселони за версією FourFourTwo.